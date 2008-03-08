Катерина Ющенко висловила співчуття у зв’язку з терактом в Єрусалимі

Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО провела зустріч з депутатом Кнесету Держави Ізраїль Мариною СОЛОДКІНОЮ.

К.ЮЩЕНКО висловила співчуття у зв’язку з терактом у релігійній школі в Єрусалимі, під час якого загинули 8 дітей, повідомляє прес-служба Фонду “Україна 3000”.

Співрозмовниці обговорили питання, пов’язані з діяльністю Фонду «Україна 3000», зокрема у сферах культури, медицини, освіти.

Цей захід став продовженням зустрічі К.ЮЩЕНКО і М.СОЛОДКІНОЇ, яка відбулася під час візиту дружини Президента України до Держави Ізраїль у листопаді 2007 року.