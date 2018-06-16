"Не вирішує проблем України": російський політик пояснив, чого Трамп хоче від Путіна

За оцінкою політика, першою проблемою, яка найбільше хвилює американського президента, є ядерне роззброєння.

Президент США Дональд Трамп перш за все зацікавлений у вирішенні питань своєї держави, а проблеми України не є для нього пріоритетними.

Про це розповів російський опозиціонер Костянтин Боровий, передає «Апостроф».

"Трамп не вирішує проблему звільнення України - мається на увазі радикальне рішення. Тому що зрозуміло, що політично американці підтримують всі зусилля європейців у цьому сенсі. Трамп не вирішує проблем України: збереження демократії в Україні та її незалежності, боротьба з корупцією - це справа не Трампа, а громадян України та української влади.

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Трамп не тільки не намагається їх вирішити. Більше того, він розглядає варіанти умиротворення цієї ситуації різними способами. Напевно, для більшості громадян України питання Криму - найболючіше, тому що є питанням незалежності держави. Воно болюче і для мене, тому що означає продовження імперської політики Кремля. А для Трампа це переговорні позиції. Він вирішує інші проблеми", - говорить він.

За словами Борового, першою проблемою, яка найбільше хвилює американського президента, є ядерне роззброєння.

"Він вирішує проблему збереження домовленостей з Росією з приводу, наприклад, ракет середньої і малої дальності - є кілька договорів, термін дії яких добігає кінця або які зараз не дуже дотримуються", - пояснює політик.

У той же час він відзначає, що проблеми незалежності і цілісність України є першочерговими тільки для самих українців.

"Вважати, що Трамп, Туск, Меркель чи Макрон вирішуватимуть проблеми України замість неї - це якась мила ідіотська омана. Це було б можливо, якби Україна була повноцінним учасником західної спільноти", - впевнений Боровий.