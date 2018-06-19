Литва повинна бути готова до вторгнення Росії - Грібаускайте

Президент Литви вважає, що західні держави є наївними у своїй оцінці Росії.

Президент Литви Даля Грібаускайте вважає, що існує небезпека вторгнення Росії до Литви, проте якщо країна покаже, що вона може і готова захищатися, цього не станеться.

Про це вона заявила в інтерв'ю Spiegel Online, повідомляє "Європейська правда".

"Небезпека (російського вторгнення - ред.) велика, якщо ми не будемо постійно захищатися. Якщо ми продемонструємо, що можемо і хочемо захищатися, на нас ніхто не нападе", - переконана глава Литви.

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За її словами, до можливого нападу РФ треба бути готовими "політично і технологічно".

"Російські війська на кордоні з Балтикою і Польщею в десять разів сильніше, ніж війська НАТО. Але йдеться про більше, ніж про цифри. Мова йде про зобов'язання та волю до захисту. Якщо наші люди і наші партнери підтримують це, у нас немає підстав для того, щоб нас окупували", - додала Вона.

Президент Литви вважає, що західні держави є наївними у своїй оцінці Росії.

"Тільки коли на них скоєно напад і вони помічають, що Росія втручається в їх інтереси, шпигує за ними або маніпулює їх виборами, вони прокидаються", - додала Вона.

Як повідомляв УНІАН, Естонія планує витратити на посилення кордону з Росією майже 190 мільйонів євро.