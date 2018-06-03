Естонія витратить на посилення кордону з Росією майже 190 мільйонів євро

В якості партнера міністерство внутрішніх справ Естонії залучило європейську прикордонну службу Frontex.

У 2019 році Естонія почне створення інфраструктури та обладнання систем технічного нагляду на кордоні з Росією.

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Про це повідомляється на сайті естонського парламенту Рійгікогу, передає DW.com.

На ці цілі до 2026 року будуть витрачені 188 млн євро. В якості партнера міністерство внутрішніх справ Естонії залучило європейську прикордонну службу Frontex.

Раніше правова комісія і спеціальна комісія парламенту за наглядом за установами безпеки вивчили хід робіт на попередній ділянці довжиною в 3,5 км. За словами голови спеціальної комісії Райво Аега, заплановані інвестиції повинні створити умови, необхідні для співробітництва між правоохоронними органами Естонії, установами Силами безпеки і оборони країни.

Довжина кордону Естонії з Росією становить понад 330 кілометрів. Проект її обладнання, попередня вартість якого спочатку складала 79 млн євро, був представлений в 2015 році.