Євросоюз зробив перший крок до збільшення вартості шенгенських віз

Вартість в'їзних документів планують збільшити з €60 до €80.

Євросоюз готується внести зміни в Шенгенський кодекс. Посли ЄС схвалили проект реформи, тепер його має розглянути Європарламент разом з Радою ЄС.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС. "Буде проведена модернізація візової політики ЄС, що дозволить підвищити безпеку і розширити наявні інструменти для вирішення проблем міграції", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЗа місяць до річниці: безвізом із ЄС скористалися півмільйона українців

Вартість в'їзних документів буде збільшено з €60 до €80, "щоб держави-члени Євросоюзу могли більшою мірою покривати витрати на оформлення віз". Згідно реформу, заявки на отримання віз можна буде подавати в період до шести місяців і не пізніше, ніж за 15 днів до поїздки".

Реформа передбачає встановлення між країнами ЄС «узгодженого підходу до видачі багаторазових в'їзних віз для постійних мандрівників з позитивною історією». Період, на який європейська влада може видати їм шенген, може поступово збільшуватись від одного до п'яти років.

"Ефективне управління міграцією включає в себе забезпечення того, щоб держави, що входять до ЄС, могли вислати тих, хто не має права на перебування", - йдеться в повідомленні Ради.

Нові правила оформлення віз "нададуть ще один інструмент для відповіді на дії тих третіх країн, які не хочуть повертати своїх власних громадян".

Як повідомляв УНІАН, раніше Єврокомісія запропонувала посилити перевірку прохачів і власників шенгенських віз.