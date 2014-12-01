У Гонконзі відбулися нові сутички демонстрантів із поліцією: заарештовано 40 осіб (відео)

09:09, 01 грудня 2014
Світ
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Поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ і гумові кийки проти демонстрантів, які намагалися оточити штаб-квартиру адміністрації.

REUTERS

Деякі протестувальники почали закидати поліцейських петардами. Під час сутичок заарештовано щонайменше 40 осіб, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Молодіжні активісти закликають до ескалації протестів з вимогою демократичних реформ. Масові демонстрації тривають у Гонконгу з вересня.

Активісти незадоволені рішенням влади Китаю проводити відбір кандидатів на виборах адміністрації Гонконгу, які пройдуть у 2017 році, і вимагають прямих переговорів з Пекіном.

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