У Гонконзі відбулися нові сутички демонстрантів із поліцією: заарештовано 40 осіб (відео)
09:09, 01 грудня 2014Світ
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Поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ і гумові кийки проти демонстрантів, які намагалися оточити штаб-квартиру адміністрації.
REUTERS
Деякі протестувальники почали закидати поліцейських петардами. Під час сутичок заарештовано щонайменше 40 осіб, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Молодіжні активісти закликають до ескалації протестів з вимогою демократичних реформ. Масові демонстрації тривають у Гонконгу з вересня.
Активісти незадоволені рішенням влади Китаю проводити відбір кандидатів на виборах адміністрації Гонконгу, які пройдуть у 2017 році, і вимагають прямих переговорів з Пекіном.
Нові зіткнення між поліцією та протестувальниками у Гонконзі
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