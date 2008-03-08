Жінок Північної Кореї просять відмовитися від західної моди

У Північній Кореї в Міжнародний жіночий день влада звернулася із закликом до жінок країни відмовитися від західної моди.

Як повідомляє радіо «Свобода», на думку керівництва Північної Кореї, кожній жінці належить показувати "позитивні приклади" носіння одягу і зачісок.

Офіційна газета "Нодом Сінмун" також закликає жінок виховувати дітей у дусі "відданих революціонерів".