США передали Туреччині перший винищувач F-35, але угоду можуть заблокувати через Росію

Всього влада Туреччини розраховує поставити на озброєння близько 100 винищувачів F-35, але угода може бути заблокована через закупівлю Анкарою російських комплексів С-400.

США передали турецьким ВПС перший винищувач F-35A з партії, замовленої Анкарою. Церемонія передачі відбулася на авіабудівному підприємстві в Техасі.

Як передає РБК, на церемонії були присутні представники управління оборонної промисловості Туреччини і керівництво американської корпорації Lockheed Martin, яка збирає винищувач. Також церемонію відвідали представники компаній, які брали участь у розробці F-35. Як зазначає Anadolu, постачання деталей і електронних систем для винищувача п'ятого покоління брали участь десять компаній з Туреччини.

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Згідно з контрактом, спочатку турецькі ВПС повинні отримати 30 машин. Всього влада Туреччини розраховує поставити на озброєння близько 100 винищувачів F-35.

Передача винищувача пройшла, незважаючи на протести сенаторів, які схвалили поправки в американський оборонний бюджет, що передбачають заборону на передачу Анкарі F-35. Причиною для цього стала закупівля Туреччиною російських зенітних ракетних комплексів С-400. Згідно з поправками, угода повинна бути заблокована, якщо президент США Дональд Трамп не переконає конгрес, що член НАТО Туреччина, закуповуючи військову техніку в Росії, не загрожує єдності і цілісності організації. Однак поправки вступити в силу не встигли. Санкціями через закупівлі С-400 загрожував і Держдепартамент США. Помічник держсекретаря Уес Мітчелл заявляв, що рішення про закупівлю російських зенітних систем може «негативно позначитися на участі Туреччини у програмі F-35».

Хоча перший винищувач був переданий ВПС Туреччини, він залишиться дислокований в США, на авіабазі Люк в Арізоні, і буде використовуватися для підготовки турецьких пілотів. Як заявило CNN джерело в Пентагоні, програма підготовки може зайняти від одного року до двох років. Це означає, що зусилля сенату ще можуть увінчатися успіхом.

Як повідомляв УНІАН, раніше Саудівська Аравія пригрозила знищити російські С-400, якщо їх встановлять в Катарі.