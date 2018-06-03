Саудівська Аравія пригрозила знищити російські С-400, якщо їх встановлять у Катарі

Саудівський король попросив Макрона чинити тиск на Катар і перешкодити придбанню російських систем ППО.

Саудівська Аравія заявила про готовність почати воєнні дії проти Катару в разі придбання ним російських самохідних зенітних ракетних комплексів С-400.

Як передає 112.ua з посиланням на Le Monde, саудівський король Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд направив лист президенту Франції Еммануелю Макрону з проханням чинити тиск на Катар і перешкодити придбанню російських систем ППО.

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Монарх висловив стурбованість, що установка С-400 на території Катару буде мати негативні наслідки для безпеки повітряного простору Саудівської Аравії і попередив про небезпеку ескалації.

"У такій ситуації королівство буде готове вжити всі необхідні заходи для ліквідації цієї системи оборони, в тому числі і шляхом військових дій", – цитує Le Monde саудівського короля.

Про намір придбати російські системи С-400 в січні 2018 року говорив посол Катару в Москві Фахд бін Мухаммед аль-Аттія.

Як повідомляв УНІАН, раніше генсек НАТО прокоментував покупку Туреччиною російських С-400.