У Росії за рік на ґрунті расизму вбили 19 осіб, ще 97 поранили

З початку 2014 року в Росії від рук расистів загинули 19 осіб, ще 97 були поранені, а 2 людини отримали погрози вбивством.

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр "Сова".

Відзначається, що расистські напади були зафіксовані в 24 регіонах Росії.

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"У листопаді 2014 року в результаті ксенофобних і неонацистськи мотивованих нападів постраждала 1 особа - у Москві біля станції метро «Свіблово» молодий чоловік несподівано, без видимих причин, кілька разів ударив ножем у живіт перехожу «неслов'янської зовнішності», одягнену згідно мусульманської традиції", - повідомляють у центрі.

Також у 2014 році зафіксовано не менше 48 актів ідейно мотивованого вандалізму в 32 регіонах країни. Тільки в листопаді цього року стало відомо про 8 актів вандалізму.

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З початку року було винесено не менше 18 обвинувальних вироків за расистське насильство, в яких було враховано мотив ненависті, проти 39 осіб в 16 регіонах країни. За ксенофобну пропаганду 2014 року було винесено 130 вироків проти 132 осіб у 51 регіоні.