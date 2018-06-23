Додон засудив резолюцію Генасамблеї ООН про Придністров’я

Додон вважає, що правляча коаліція використовує міжнародні платформи намагаючись зміцнити свої позиції перед парламентськими виборами.

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що голосування в Генасамблеї ООН щодо Придністров’я стало черговим "антиросійським демаршем" уряду.

Таку думку Додон висловив на своїй сторінці у Facebook.

"Уряд Молдови, контрольований Демократичною партією, вчинив черговий антиросійський демарш, ініціювавши вчорашнє голосування в ООН", - вважає Ігор Додон.

Президент Молдови вважає, що правляча коаліція використовує міжнародні платформи намагаючись зміцнити свої позиції перед парламентськими виборами.

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"Подібна піар-акція Демократичної партії не буде мати ніякого практичного значення", - вважає Додон.

Він наполягає, що "завершити миротворчу операцію… можна буде тільки після того, як обидва береги Дністра досягнуть всеосяжної угоди про повне врегулювання конфлікту".

Напередодні Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію про виведення російських військ з придністровського регіону.

У документі міститься заклик до РФ "в повній відповідності до правил, беззастережно і невідкладно завершити виведення оперативної групи російських Збройних сил з території Придністров'я у відповідності до зобов'язань, взятих на Стамбульському саміті ОБСЄ 1999 року".