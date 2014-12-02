Столтенберг: Росія поставляє сучасну зброю сепаратистам
Генеральний секретар НАТО Ейнс Столтенберг звинуватив Росію в демонстративну неповагу до кордону з Україною.
Виступаючи в понеділок 1 грудня в Брюсселі, Столтенберг заявив, що в Україні і навколо неї спостерігається значне нарощування російської військової сили, повідомляє Голос Америки.
За словами генерального секретаря НАТО, триває «перекидання в Україну сучасної російської зброї, військової техніки й особового складу на допомогу сепаратистам, які використовують насильницькі методи».
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У неділю українські офіційні особи повідомили, що колона зі 106 вантажівок з російської сторони перетнула державний кордон України без дозволу Києва.
Столтенберг підкреслив, що агресивні дії Росії загрожують євроатлантичній безпеці, відзначивши «суттєве посилення російської військової активності в Європі і за її межами».