"Брудне місце": Трамп відреагував на вигнання свого прес-секретаря з ресторану

За словами Трампа, він завжди керувався правилом, що "якщо ресторан брудний зовні, він брудний і всередині".

Президент США Дональд Трамп запропонував власникам ресторану, з якого вигнали прес-секретаря Білого дому Сару Сандерс, зосередитися на прибиранні приміщення та його зовнішньому вигляді.

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Про це він написав на сторінці у Twitter.

"Ресторан Red Hen повинен зосередитися на митті своїх брудних навісів, дверей та вікон (котрі вкрай потребують фарбування), ніж відмовляти в обслуговуванні такій прекрасній людині, як Сара Хакабі Сандерс", - сказано в повідомленні президента США.

Також глава держави додав, що завжди керувався правилом, що "якщо ресторан брудний зовні, він брудний і всередині".

The Red Hen Restaurant should focus more on cleaning its filthy canopies, doors and windows (badly needs a paint job) rather than refusing to serve a fine person like Sarah Huckabee Sanders. I always had a rule, if a restaurant is dirty on the outside, it is dirty on the inside! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2018

Нагадаємо, у минулу п'ятницю прес-секретаря Білого дому Сару Сандерс виставили з ресторану через її роботу на президента США Дональда Трампа.

Співвласниця закладу під назвою Red Hen в штаті Вірджинія Стефані Уілкінсон переконана, що Сандерс працює на "нелюдську і неетичну" адміністрацію. Вона заявила виданню Washington Post, що вирішила відмовити прес-секретареві Білого дому в обслуговуванні, поговоривши з співробітниками.