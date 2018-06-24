Прес-секретаря Білого дому вигнали з ресторану в США на тлі скандалу з мігрантами

Власниця закладу вирішила відмовити прес-секретарю Былого дому в обслуговуванні після розмови із співробітниками.

Прес-секретаря Білого дому Сару Сандерс виставили з ресторану через її роботу на президента США Дональда Трампа.

Співвласниця закладу під назвою Red Hen в Лексінгтоні, штат Вірджинія, в п'ятницю ввечері попросила Сандерс і її родину залишити ресторан. Таким чином вона висловила своє невдоволення діями адміністрації Трампа, передає Бі-Бі-Сі.

Сандрес прокоментувала інцидент в "Твіттері", написавши: "її дії більше говорять про неї, ніж про мене".

Стефані Уілкінсон переконана, що Сандерс працює на "нелюдську і неетичну" адміністрацію. Вона заявила виданню Washington Post, що вирішила відмовити прес-секретарю Білого дому в обслуговуванні, поговоривши із співробітниками.

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"Скажіть мені, що ви хочете зробити. Я можу попросити її піти, - розповіла вона. - Вони відповіли "так".

Уілкінсон заявила, що попросила Сандерс поговорити з нею зовні, перед тим як пояснити, "що в ресторані дотримуються певних принципів, які, як мені здається, слід відстоювати, - це чесність, співчуття і співпраця".

За її словами, Сандерс відразу ж відповіла: "Все в порядку. Я піду" і навіть збиралася оплатити замовлення, однак грошей у неї не взяли.

Інцидент стався через кілька днів після того, як міністр внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен була освистана в мексиканському ресторані у Вашингтоні.

Останнім часом уряд США зазнає різкої критики через скандальну політику ізоляції дітей-мігрантів від їх батьків на мексиканському кордоні.

Рішення адміністрації про кримінальне переслідування кожного нелегального мігранта, що перетинає кордон, призвело до того, що близько 2300 дітей були розлучені зі своїми батьками в травні й червні.

У підсумку президент Трамп відмовився від поділу сімей, проте заявив, що як і раніше прихильний політиці "нульової терпимості".

Критики називають рішення ресторану Red Hen дискримінацією.

Однак інші порівнюють поведінку співробітників ресторану з нещодавнім рішенням Верховного суду на користь кондитера, який відмовився готувати весільний торт для пари геїв. Тоді консерватори говорили, що суд захистив релігійну свободу.