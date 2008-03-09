Грузинська опозиція вимагає виходу з СНД

Перед будівлею парламенту Грузії на проспекті Руставелі в Тбілісі сьогодні поновилася акція протесту опозиції, яка вимагає перегляду підсумків дострокових президентських виборів 5 січня.

Як повідомляє Strana.ru, зараз перед будівлею парламенту зібралися близько 500 осіб, але організатори чекають значного збільшення числа учасників. Акцію проводить лише частина об`єднаної опозиції - її радикальне крило.

Опозиція вимагає від керівництва країни виходу Грузії із Співдружності незалежних держав у зв`язку з рішенням Росії зняти режим санкцій з Абхазії. Відповідне звернення до керівництва країни зачитав лідер Народної партії Грузії Коба Давіташвілі.

У протестах не бере участь найбільша опозиційна політична сила - Республіканська партія та партія "Нові праві", які виступають за діалог із владою. В акції беруть участь, зокрема, представники Консервативної партії, Демократичного фронту, руху "Свобода" на чолі з сином першого Президента Грузії Костянтином ГАМСАХУРДІЯ, руху "Ми самі", руху "Шлях Грузії", який очолює екс-глава МЗС Саломе ЗУРАБІШВІЛІ.

Декілька членів об`єднаної опозиції, до восьми осіб, оголосили голодування й заявили, що з понеділка до цієї форми протесту можуть приєднатися всі охочі з числа прихильників опозиції.

Рух транспорту на проспекті Руставелі здійснюється безперешкодно, оскільки перед будівлею парламенту небагато учасників акції. Акція опозиції санкціонована тбіліською мерією, й організатори мають право проводити її перед парламентом Грузії до 19 березня.