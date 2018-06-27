США відмовилися фінансувати антитерористичний відділ ООН, яким керує Росія

Вашингтон розлютило, що російський керівник не допустив до участі в антитерористичній конференції громадські організації.

США вирішили скасувати виділення 2 мільйонів доларів для фінансування антитерористичного відділу ООН, а також скоротили свою участь у конференції щодо цього питання. Таким чином, адміністрація Дональда Трампа намагається за допомогою фінансового важеля проштовхнути реформу міжнародної організації, пише Reuters.

Рішення Вашингтона з’явилося після того, як голова антитерористичного відділу, колишній російський дипломат з 30-річним досвідом, вирішив не допустити до антитерористичної конференції громадські організації. Про це виданню сказали американські дипломати на умовах анонімності. Вони також уточнили, не «не останню роль» грає те, що Володимир Воронков, який очолює відділ ООН, росіянин. Адже його країна чинить на нього великий тиск.

Читайте такожМісія ООН закликає країну-окупанта Росію припинити депортацію мешканців Криму

«Не має іншого розумного пояснення, чому б ООН повинен був цензурувати конференцію, окрім як необхідності приборкати політичний тиск з боку жменьки огидних країн, таких як Росія, Сирія, Іран, Куба і Венесуела, до антитерористичних зусиль яких немає довіри і для яких блокування участі громадянського суспільства – це норма», - сказала представник США в ООН Ніккі Хейлі.

Нещодавно США вийшли з Ради ООН з прав людини. Тоді Хейлі розкритикувала раду як "захисника порушників прав людини та смітник політичних упереджень" та звинуватила орган у політизованості.