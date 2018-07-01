Радник Трампа з нацбезпеки в Британії провів секретну зустріч з прихильниками Brexit

За даними видання, переговори Болтона і членів парламенту, які входять в європейську дослідницьку групу (ERG), тривали близько години.

Джон Болтон, радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки минулого тижня таємно зустрівся з євроскептиками британської Консервативної партії. Про це пише газета The Telegraph з посиланням на джерела.

За даними видання, переговори Болтона і членів парламенту, які входять в європейську дослідницьку групу (ERG), тривали близько години. Радник глави США під час зустрічі заявив, що Трамп підтримує вихід Великобританії зі складу Європейського союзу (ЄС) і висловив сподівання, що Вашингтон і Лондон укладуть торговельну угоду через два роки після Brexit.

Також в газеті відзначили, що у Великобританії Болтон зустрівся зі своїм колегою Марком Седвиллом, проте подробиці цієї зустрічі не уточнюються.

Раніше Болтон назвав «нонсенсом» заяви про наявність зв'язків між Трампом і Кремлем.