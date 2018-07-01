У Британії провели репетицію першого дня після смерті Єлизавети II

Серйозного приводу для проведення навчань не було.

Члени британського уряду провели таємну репетицію першого дня після смерті королеви Єлизавети II. Репетиція отримала кодову назву "Палацовий голуб" (Castle Dove).

Про це повідомляє The Times.

У таємній репетиції взяли участь заступник Терези Мей Девід Лідінгтон, міністр внутрішніх справ Саджида Джавід, голова палати громад Андреа Лідсом, а також голова шотландської адміністрації Девід Манделл.

Крім того, члени кабінету розробили план своїх дій на час десятиденного національного трауру. Після смерті монарха 600 чоловік зберуться в Букінгемському палаці, щоб взяти участь в оголошенні імені нового короля. Після цього тіло покійної буде чотири дні лежати в Вестмінстерському палаці, а її наступник відправиться в Шотландію і Уельс.

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Серйозного приводу для проведення навчань не було. Відомо лише, що на цьому тижні 92-річна королева відмовилася від відвідування служби в соборі Святого Павла через нездужання.

Нинішня королева — найбільш довгоправлящий монарх в історії Сполученого Королівства. Єлизавета II знаходиться на троні з 1952 року.