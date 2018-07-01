У Британії провели репетицію першого дня після смерті Єлизавети II

18:35, 01 липня 2018
Світ
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Королева Єлизавета ІІ / фото REUTERS

Члени британського уряду провели таємну репетицію першого дня після смерті королеви Єлизавети II. Репетиція отримала кодову назву "Палацовий голуб" (Castle Dove).

Про це повідомляє The Times.

У таємній репетиції взяли участь заступник Терези Мей Девід Лідінгтон, міністр внутрішніх справ Саджида Джавід, голова палати громад Андреа Лідсом, а також голова шотландської адміністрації Девід Манделл.

Крім того, члени кабінету розробили план своїх дій на час десятиденного національного трауру. Після смерті монарха 600 чоловік зберуться в Букінгемському палаці, щоб взяти участь в оголошенні імені нового короля. Після цього тіло покійної буде чотири дні лежати в Вестмінстерському палаці, а її наступник відправиться в Шотландію і Уельс.

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Серйозного приводу для проведення навчань не було. Відомо лише, що на цьому тижні 92-річна королева відмовилася від відвідування служби в соборі Святого Павла через нездужання.

Нинішня королева — найбільш довгоправлящий монарх в історії Сполученого Королівства. Єлизавета II знаходиться на троні з 1952 року.

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Теги: #Єлизавета II#Великобританія