На Велику Британію обрушився потужний шторм
13:09, 10 березня 2008Світ
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У Хітроу скасовано більш як 400 авіарейсів
Близько 4,5 тис. людей на південному заході Англії і на півдні Уельсу залишилися без світла через шторм, що обрушився сьогодні вранці на Велику Британію.
Як передає «Газета.ru”, вітер швидкістю до 130 км/годину вже спостерігається на півдні країни, і, як передбачають метеорологи, впродовж дня він ще посилиться.
У лондонському аеропорту Хітроу скасовано більш як 400 авіарейсів, ще 10 було перенаправлено до аеропорту Гатуїк. Спостерігаються сильні затримки в русі.
Раніше метеорологічне бюро розповсюдило попередження про загрозу повеней в Англії, Уельсі, Північній Ірландії і центральній Шотландії.
Фахівці не виключають, що цей шторм у Британії може виявитись найпотужнішим за останні 10 років.
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