На Велику Британію обрушився потужний шторм

Близько 4,5 тис. людей на південному заході Англії і на півдні Уельсу залишилися без світла через шторм, що обрушився сьогодні вранці на Велику Британію.

Як передає «Газета.ru”, вітер швидкістю до 130 км/годину вже спостерігається на півдні країни, і, як передбачають метеорологи, впродовж дня він ще посилиться.

У лондонському аеропорту Хітроу скасовано більш як 400 авіарейсів, ще 10 було перенаправлено до аеропорту Гатуїк. Спостерігаються сильні затримки в русі.

Раніше метеорологічне бюро розповсюдило попередження про загрозу повеней в Англії, Уельсі, Північній Ірландії і центральній Шотландії.

Фахівці не виключають, що цей шторм у Британії може виявитись найпотужнішим за останні 10 років.