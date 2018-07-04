Трамп розглядав ідею військового вторгнення до Венесуели - ЗМІ

Трамп озвучив цю пропозицію в серпні минулого року під час обговорення санкцій проти Венесуели.

Президент США Дональд Трамп в 2017 році обговорював можливість вторгнення до Венесуели.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними джерела агентства, Трамп озвучив цю пропозицію в серпні минулого року під час обговорення санкцій проти Венесуели через схвалення Установчими зборами указу, який фактично розпустив парламент країни.

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Слова американського лідера шокували Рекса Тіллерсона і Герберта Макмастера, які на той час займали посади держсекретаря та радника з національної безпеки відповідно. Вони пояснили Трампу, що військові дії можуть призвести до втрати завойованої з великими зусиллями довіри урядів інших країн Латинської Америки, яка необхідна для надання впливу на венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

За інформацією агентства, пізніше в серпні Трамп підняв це питання на зустрічі з президентом Колумбії Хуаном Мануелем Сантосом. Незважаючи на те, що співробітники адміністрації попросили не говорити про це, тема також обговорювалася американським президентом з лідерами латиноамериканських країн в ході Генеральної асамблеї ООН у вересні 2017-го. Колеги Трампа впевнено висловилися проти військового вторгнення.