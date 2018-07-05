В аеропорту Тбілісі росіянин розлив отруйну рідину, 7 осіб госпіталізовано

Після події в лікарню доставили сім осіб, серед яких були працівники тбіліського аеропорту.

У столиці Грузії Тбілісі сім осіб були госпіталізовані після того, як росіянин розлив отруйну рідину в місцевому аеропорту.

Про це пише dw.com з посиланням на Службу державної безпеки Грузії.

Росіянин, якого називають як Дмитро Б., в результаті оперативно-розшукової діяльності був затриманий співробітниками держбезпеки. За даними відомства, інцидент стався ще 2 липня в касі однієї з авіакомпанії.

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Зараз слідство веде департамент контррозвідки служби держбезпеки. Не повідомляється, чи були дії затриманого навмисними. Також немає подробиць про те, яка отруйна речовина була у росіянина.

Після події в лікарню доставили сім осіб, серед яких були працівники тбіліського аеропорту. У деяких із них спостерігалися симптоми отруєння, такі як блювання, потьмарення свідомості, подразнення слизових очей і ротової порожнини.

За повідомленнями ЗМІ, у інших ознак інтоксикації не було, але вони знаходилися поряд з місцем події і повинні були здати аналізи.

За інформацією лікарів, стан усіх госпіталізованих стабільний і вони виписані з клініки.

Затримок в роботі аеропорту під час інциденту не було.