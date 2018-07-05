В Туреччині можуть достроково скасувати надзвичайний стан

Режим надзвичайного стану, введений два роки тому, вже на наступному тижні може бути скасований новим парламентом країни, заявив прем'єр-міністр Туреччини Беналі Йилдирим.

У Туреччині найближчим часом можуть скасувати введений майже два роки тому режим надзвичайного стану (НС).

Новий парламент країни може приступити до роботи 9 липня і скасувати НС, заявив прем'єр-міністр Біналі Йилдирим агентству Anadolu в четвер, 5 липня, повідомляє DW.

Термін режиму надзвичайного стану в країні закінчується 19 липня. Крім того, Йилдирим очікує прийняття антитерористичних декретів, які діятимуть після скасування НС.

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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган ввів НС 15 липня 2016 року після невдалого путчу. У квітні нинішнього року надзвичайний стан було продовжено в сьомий раз підряд. За даними ООН, за цей період за підозрою в підтримку путчу були заарештовані майже 160 тисяч осіб, своїх посад позбулися близько 152 тисяч держслужбовців.

Минулі 24 червня президентські і парламентські выбори закінчились перемогою президента Ердогана. Цими виборами був завершений перехід до президентської форми правління, яка значно розширила повноваження Ердогана. Тепер він зможе випускати декрети, що мають силу законів. Пост прем'єр-міністра скасовується.

Ердоган буде приведений до присяги 9 липня. За словами його прес-секретаря, в той же день він представить новий кабінет міністрів, який і буде очолювати.