У США впав медичний вертоліт з критичним пацієнтом на борту (фото)
14:41, 08 липня 2018Світ
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В результаті падіння в міські лікарні були доставлені, щонайменше, чотири людини, включаючи самого пацієнта.
У США впав медичний вертоліт / фото chicagotribune.com
У неділю, 8 липня, в США впав медичний вертоліт.
Про це повідомляє місцеве видання Chicago Tribune.
Пригода сталася у місті Чикаго. Під час НП вертоліт транспортував пацієнта в критичному стані.
В результаті падіння в міські лікарні були доставлені, щонайменше, чотири людини, включаючи самого пацієнта.
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Зазначається, що вертоліт здійснив аварійну посадку на траву поруч з трасою. На даний момент причини аварії з'ясовуються.
"Я думаю, що пілот відмінно впорався з посадкою вертольота, який знаходився в аварійній ситуації", - зазначила заступник начальника районного управління пожежної служби Лінда Тернер.
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