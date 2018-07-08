У США впав медичний вертоліт з критичним пацієнтом на борту (фото)

В результаті падіння в міські лікарні були доставлені, щонайменше, чотири людини, включаючи самого пацієнта.

У неділю, 8 липня, в США впав медичний вертоліт.

Про це повідомляє місцеве видання Chicago Tribune.

Пригода сталася у місті Чикаго. Під час НП вертоліт транспортував пацієнта в критичному стані.

В результаті падіння в міські лікарні були доставлені, щонайменше, чотири людини, включаючи самого пацієнта.

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Зазначається, що вертоліт здійснив аварійну посадку на траву поруч з трасою. На даний момент причини аварії з'ясовуються.

"Я думаю, що пілот відмінно впорався з посадкою вертольота, який знаходився в аварійній ситуації", - зазначила заступник начальника районного управління пожежної служби Лінда Тернер.