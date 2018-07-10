НАТО прагне ще більше підтримувати діалог з Росією в умовах "сильного напруження" - Столтенберг

У НАТО знову заявляють, що не хочуть нової "холодної війни" та гонки озброєнь. В Альянсі відстоюють політику відносин з Росією, яка базується на "двоєдиному підході", цей підхід поєднує оборону з діалогом.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що Альянс прагне ще більше підтримувати діалог з Російською Федерацією в умовах сильнішого напруження.

Про це він сказав на прес-конференції напередодні саміту НАТО у Брюсселі, який відбудеться 11-12 липня.

«Я вітаю факт, що президент Трамп зустрінеться з президентом Путіним. Це повністю відповідає політиці НАТО», - наголосив Столтенберг.

Генсек НАТО вважає зустріч президентів США та РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна, яка відбудеться 16 липня, важливою у часи «сильного напруження». «Будь-які заходи, які можуть зменшити напруження ми вітаємо, але безсумнівно важливо, що НАТО залишається єдиним», - наголосив Столтенберг.

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Він додав, що в Альянсі відстоюють політику відносин з Росією, яка базується на «двоєдиному підході», цей підхід поєднує оборону з діалогом.

«Ми маємо бути міцними, ми маємо бути рішучими, ми маємо бути передбачуваними. І союзники НАТО інвестували більше в оборону та посилюють бойову готовність сил. І у нас є бойові групи у східній частині Альянсу. Тому ми демонструємо, що забезпечуємо стримування та оборону. Це є найбільш можливою платформою для політичного діалогу, тому що ми не хочемо нової «холодної війни», ми не хочемо нової гонки озброєнь. Росія є нашим сусідом», - наголосив Столтенберг.

При цьому він заявив про необхідність діалогу з Росією на різних рівнях, аби добитися кращих відносин з РФ.

«Але навіть без кращих відносин, важливо розмовляти з Росією, аби регулювати складні відносини, уникати ризиків та прорахунків, непорозумінь, інцидентів та нещасних випадків. Тому у зв’язку із сильнішою напруженістю, збільшенням воєнної активності вздовж наших кордонів, ще важливіше мати діалог, воєнний зв'язок або комунікацію між НАТО і Росією та союзниками НАТО і Росією», - сказав Столтенберг.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп обговорюватиме "шкідливу діяльність" Росії під час саміту з лідерами НАТО та на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Гельсінкі.