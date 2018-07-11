Росія відмовила Польщі у реконструкції уламків літака Качинського

У російському МЗС заявили, що провести реконструкцію уламків літака на місці "без доторкання до них, зміни їх вигляду й особливих ознак" нібито неможливо.

Російська сторона відмовила Польщі у реконструкції уламків літака Ту-154М, в якому у 2010 році під Смоленськом розбився президент Польщі Лєх Качинський та низка польських посадовців.

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Як повідомляє ТСН, про це йдеться у заяві підкомісії міноборони Польщі з повторого розслідування катастрофи.

"Інформуємо, що у зв’язку зі зверненням від березня цього року підкомісії з повторного розслідування авіакатастрофи до російської сторони з приводу можливого проведення у Смоленську реконструкції уламків, російська сторона відповіла відмовою»,- вказано в повідомленні.

У російському МЗС переконують, що провести реконструкцію уламків літака на місці "без доторкання до них, зміни їх вигляду й особливих ознак" нібито неможливо.

"Позиція російської сторони свідчить про злу волю або абсолютну відсутність компетенцій у сфері розслідування авіакатастроф", - зазначається у заяві польської сторони.

Наголошується, що згідно з інструкцією Міжнародної організації цивільної авіації реконструкція розбитого літака "дуже важливва і необхідна" задля з'ясування причин катастрофи.

Як повідомляв УНІАН, у квітні в Польщі оприлюднили технічний звіт розслідування Смоленської катастрофи. У звіті вказується, що літак із президентом Польщі Лехом Качиньським на борту, що розбився в Росії у 2010 році, був знищений у повітрі внаслідок щонайменше двох вибухів.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року під російським Смоленськом розбився літак президента Польщі ТУ-154М. Усі 96 людей, що знаходились на борту, загинули. Серед них – президент Польщі Лех Качинський і чимало високопосадовців. Всі вони летіли на жалобні заходи з нагоди річниці розстрілу польських офіцерів у Катинському лісі. Варшава тоді звинувачувала в авіакатастрофі двох російських диспетчерів.