У Туреччині призупинена діяльність всіх державних театрів

Указ про це підписав турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган.

У Туреччині з 11 липня припинено фінансування театрів, скасовані всі вистави і будь-яка інша творча діяльність в рамках театрів, припинені контракти з артистами.

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Указ про це підписав турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган. Цим указом припинена діяльність директорату Турецьких державних театрів (DT), що фінансує драматичні державні театри, і директорату Турецьких театрів опери і балету (DOB), в чиєму веденні знаходяться музичні державні театри, передаєkommersant.ru. Передбачається, що в майбутньому їм на зміну прийде структура, яка буде контролюватися безпосередньо президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

DT був власником понад 52 сценічних майданчиків у 19 містах Туреччини, DOB - власником оперних і балетних компаній, що знаходяться в Анкарі, Стамбулі, Ізмірі, Мерсині, Анталії та Самсуні.

Як повідомляв УНІАН, Реджеп Тайіп Ердоган був переобраний президентом Туреччини 24 червня. 9 липня відбулася його інавгурація. Офіційно вступивши на посаду, він завершив перехід країни до президентської форми правління.