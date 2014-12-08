На Філіппінах у зв'язку з тайфуном евакуйовано мільйон осіб (фото)

Число філіппінців, вимушених покинути свої будинки до ранку понеділка перевищила мільйон, йдеться у звіті Національної ради з управління в надзвичайних ситуаціях (NDRRMC), повідомляє РИА Новости.

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В даний час "око" тайфуну, що обрушився на східне узбережжя Філіппін в ніч на неділю, знаходиться в 50 кілометрах на північний схід від острова Ромблон в однойменній провінції і рухається на північний захід зі швидкістю 10 кілометрів на годину. В ході просування "Хагупіт" помітно ослаб, і зараз швидкість вітрів, які він несе, становить 120 кілометрів на годину з поривами до 150 кілометрів на годину.