Катастрофа MH17: у перекиданні "Бука" на Донбас брав участь офіцер ГРУ - Bellingcat (фото)

Раніше офіцер ГРУ Іванніков був міністром оборони Південної Осетії, зазначають розслідувачі.

У Bellingcat встановили ще одного підозрюваного у катастрофі MH17 над Донбасом.

Вони дійшли висновку, що Андрій Іванович з позивним "Оріон", який фігурує в матеріалах міжнародного розслідування катастрофи MH17, - це офіцер ГРУ Олег Володимирович Іванніков, йдеться у Twitter CIT.

"Команда Bellingcat, видання The Insider та інші розслідувачі встановили, що "Андрій Іванович" або "Оріон", який брав участь у перекиданні до України "Бука", який збив MH17, — це офіцер ГРУ Олег Володимирович Іванніков. Раніше він служив міністром оборони Південної Осетії", - йдеться у повідомленні.

Команда Bellingcat, видання The Insider і інші розслідувачі встановили, що «Андрій Іванович» або «Оріон», який брав участь у перекиданні в Україну «Бука», який збив MH17, — це офіцер ГРУ Олег Володимирович Іванніков. Раніше він служив міністром оборони Південної Осетії. pic.twitter.com/Gdtwdk98OS — CIT (@CITeam_ru) May 25, 2018

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Міжнародна слідча група заявила, що рейс MH17 був збитий "Буком", який належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО.

17 липня 2014 року в Донецькій області був збитий пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам-Куала-Лумпур. В результаті загинули всі 298 осіб, які знаходилися на борту.

Спочатку терористи "ДНР" заявляли, що під Торезом вони збили військовий літак української армії. Пізніше ці повідомлення були видалені.

У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак MH17 був збитий ракетою з комплексу "Бук", привезеною з Росії в Першотравневий район Донецької області, який на момент катастрофи вже перебував під контролем терористів.