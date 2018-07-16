ФБР наполягатиме на екстрадиції 12 російських розвідників - посол США в Росії

Росія та США не мають домовленостей про екстрадицію, тому малоймовірно, що Москва видасть США підозрюваних для судового переслідування.

Федеральне бюро розслідувань і посольство США в Росії будуть працювати над екстрадицією 12 офіцерів ГРУ РФ, звинувачених у втручанні в американські вибори.

Про це заявив посол Сполучених Штатів в Росії Джон Хантсман в ефірі телеканалу NBC, передає УП.

При цьому, дипломат не впевнений у тому, що глава Білого дому Дональд Трамп порушить це питання на зсутрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, яка пройде 16 липня у Гельсінкі.

"Я не знаю, запитає він, чи ні. Це може бути частиною порядку денного, частиною їхньої двосторонньої зустрічі. Подивимось", - сказав посол.

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Трамп прокоментував звинувачення на адресу 12 офіцерів ГРУ щодо втручання у президентські вибори в США 2016-го року. На питання, чи має він намір просити Путіна дозволити їх екстрадицію, президент США заявив: "Я не думав про це"

"Можливо. ... Але, зрозуміло, я буду питати його про це. Але знову-таки, це було за часів адміністрації Обами. Що там б вони не робили, це було за адміністрації Обами", - заявив президент США.

УП зазначає, що Росія та США не мають домовленостей про екстрадицію, тому малоймовірно, що Москва видасть США підозрюваних для судового переслідування.

Як повідомляв УНІАН, у Сполучених Штатах Америки 12 співробітникам російської розвідки висунули обвинувачення у вчиненні хакерських атак на ресурси Демократичної партії під час проведення президентської виборчої кампанії у 2016 році.