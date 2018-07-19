Нова іспанська субмарина після переробки не поміщається в док

Її пригоди тягнуться з 2013 року, коли з'ясувалося, що підводний човен на 100 тонн важчий ніж необхідно. Човен міг зануритися, але потім не спливти.

Чергова спроба Іспанії запустити в дію новий підводний човен знову закінчилася невдачею після того, як з'ясувалося, що він не поміщається в доки бази ВМС в Картахені.

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Як повідомили місцеві ЗМІ, субмарину S-80 довелося заново проектувати через помилку в розрахунках. Його пригоди тягнуться з 2013 року, коли з'ясувалося, що підводний човен на 100 тонн важчий ніж необхідно, що викликало проблеми з плавучістю. Човен міг зануритися, але потім не спливти, передає Бі-бі-сі.

Інженерам довелося в терміновому порядку його подовжувати. Доопрацьований проект назвали S-80 "Плюс". За інформацією газети El Pais, після модифікації субмарина вийшла занадто довгою для доків в Картахені.

За деякими даними, в одному з параметрів креслень кома, що відокремлює ціле число від десяткового дробу, була поставлена в неправильному місці. Ніхто не звернув на це увагу і не перевірив ще раз розрахунки. Помилка вже обійшлася в 14 млн євро. Інженери і консультанти дійшли висновку, що для поліпшення плавучості необхідно подовжити корпус підводного човна.

В первісному проекті довжина субмарини становила 71 м при водотоннажності 2200 тонн. Тепер, за новим проектом S-80 "Плюс", її довжина збільшена до 81 м при водотоннажності 3000 тонн.

В результаті було ухвалено рішення поглибити і подовжити доки в Картахені, щоб вони могли приймати нову субмарину, повідомляє El Pais.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес в інтерв'ю іспанському радіо визнала, що в проекті були недоліки. Вона підкреслила, що помилки виправлені, і тепер проект доведений до розуму.