У Сінгапурі внаслідок кібератаки викрадено дані 1,5 мільйона людей, в тому числі прем’єра (відео)
У Сінгапурі в результаті безпрецедентної кібератаки викрадені особисті дані півтора мільйона людей, зокрема і прем’єр-міністра.
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Reuters.
Читайте такожВ розвідці США порівняли збільшення кількості кібератак з підготовкою терактів 11 вересня
Влада назвала інцидент найсерйознішим зломом баз персональних даних. Сінгапур - країна з населенням близько 6 мільйонів, відома високим рівнем розвитку комп’ютерних технологій.
Слідчі національного агентства з кібербезпеки і система охорони здоров’я підтвердили, що напад був умисним і добре спланованим.
Близько півтора мільйона пацієнтів, які відвідували медичні клініки від травня 2015 року по липень 2018 року, постраждали в результаті злому їхніх персональних даних.
Раніше УНІАН повідомляв, що у Великій Британії хакери здійснили кібератаку на майже шість мільйонів платіжних карток покупців.