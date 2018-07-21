У Сінгапурі внаслідок кібератаки викрадено дані 1,5 мільйона людей, в тому числі прем’єра (відео)

Влада назвала інцидент найсерйознішим зломом баз персональних даних.

У Сінгапурі в результаті безпрецедентної кібератаки викрадені особисті дані півтора мільйона людей, зокрема і прем’єр-міністра.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Reuters.

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Влада назвала інцидент найсерйознішим зломом баз персональних даних. Сінгапур - країна з населенням близько 6 мільйонів, відома високим рівнем розвитку комп’ютерних технологій.

Слідчі національного агентства з кібербезпеки і система охорони здоров’я підтвердили, що напад був умисним і добре спланованим.

Близько півтора мільйона пацієнтів, які відвідували медичні клініки від травня 2015 року по липень 2018 року, постраждали в результаті злому їхніх персональних даних.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Великій Британії хакери здійснили кібератаку на майже шість мільйонів платіжних карток покупців.