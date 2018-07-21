Постраждалого від "Новачка" у Еймсбері виписали з лікарні (відео)
Житель англійського містечка Еймсбері Чарлі Роулі, постраждалий від отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок" в кінці червня, вийшов з лікарні.
Про це повідомляє Бі-бі-сі.
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Раніше повідомлялося, що нервово-паралітична речовина, якою були отруєні Роулі і його подруга Дон Стерджесс неподалік від англійського міста Солсбері, містилася у флаконі від духів.
Для Стерджесс вплив "Новачка" став смертельним. Вона померла 8 липня, після чого було відкрито кримінальну справу за статтею "вбивство".
Роулі ж в результаті отруєння потрапив у лікарню у важкому стані. 10 липня він прийшов до тями.
Слідчі вважають, що це отруєння пов'язано зі спробою вбивства 4-го березня Сергія і Юлії Скрипалів за допомогою "Новачка".