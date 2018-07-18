Отруєння Скрипалів організувала група з шести осіб - ЗМІ

"Має сенс, що жінка-офіцер, можливо, була частиною команди, граючи ключову роль", - сказало джерело в розвідці.

Отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері (Великобританія) організувала група з шести осіб.

Про це повідомляє Daily Mail. "Має сенс, що жінка-офіцер, можливо, була частиною команди, граючи ключову роль", - сказав виданню джерело в розвідці. Видання зазначає, що на таку думку наштовхнуло правоохоронців те, що "Новачок", яким отруїлася пара у Еймсбері, був у пляшці з духами.

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30 червня в місті Еймсбері, недалеко від Солсбері, де знайшли отруєними Сергія і Юлію Скрипалів, були виявлені без свідомості 44-річна Дон Стерджесс і 45-річний Чарлі Роулі. 9 липня жінка померла в лікарні, стан чоловіка залишався важким, проте 10 липня він прийшов в себе.

За даними поліції, постраждалі були отруєні нервово-паралітичним речовиною "Новачок". Британська поліція займається розслідуванням інциденту. Як і у випадку з отруєнням Скрипалів, Британія вважає винною Росію.

Пізніше стало відомо, що нервово-паралітична речовина, яким були отруєні дві людини неподалік від англійського міста Солсбері, містилася у флаконі з духами.