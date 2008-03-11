Путін купив у Франції “барліг плейбоя”

Британське видання Daily Telegraph повідомляє, що президент Росії Володимир Путін, який йде у відставку, придбав замок поблизу Сен-Тропе, в Гассені. За даними газети, операція відбулася ще на початку року, але косметичний ремонт там повинен був завершитися до весни.

«Будівля знаходиться в затишному місці – на півострові, його затуляють сосни, є два басейни – критий і відкритий, а також від 20 до 30 кімнат. Місцеві жителі прозвали його "будиночок Путіна в стилі "Барліг плейбоя" – і це, можливо, ближче до дійсності, ніж вони думають», - пише Daily Telegraph (переклад матеріалу опублікований на сайті Інопреса).

Кореспондент видання, посилаючись на свої агентурні дані, повідомляє, що будинок ще далеко не готовий але будівельники вже приступають до оздоблення. Днями їх розвеселило завдання встановити дзеркала на стелі одній із спалень. Робітники все намагалися з`ясувати, чи не спальня це Путіна, «але все як води в рот набрали!».

Кореспондент допускає, що майбутній прем`єр-міністр Росії, який, як відомо, вельми гордиться своєю атлетичною фігурою, спеціально зажадав такого оздоблення, щоб при пробудженні любуватися своїм відображенням.