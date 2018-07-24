Європа не дозволить Трампу себе залякати - голова МЗС Німеччини

10:54, 24 липня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

Про це він написав у Twitter, передає "Європейська правда".

"Ніхто не може бути зацікавлений у каральних тарифах, тому що в результаті постраждають усі. Європа не дозволить президенту Трампу себе залякати. Як тільки ми це зробимо, нам доведеться пережити повторення подібного ставлення і в майбутньому" - написав Маас

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Раніше повідомлялося, що 9 березня президент США Дональд Трамп підписав указ про введення мит на імпорт сталі і алюмінію в розмірі 25% і 10% відповідно. ЄС, Росія, КНР і Канада оголосили про відповідні заходи. Дональд Трамп пізніше заявив, що 20-відсотковим митом можуть бути обкладені автомобілі з Євросоюзу.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард вважає, що мита й тарифи, які вводять Сполучені Штати за ініціативою президента Дональда Трампа, можуть позначитися на розвитку світової економіки.

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Теги: #Європа#Трамп#митні платежі#Євросоюз мита