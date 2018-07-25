Більшість американців вважає, що у Кремля є компромат на Трампа - опитування

Після зустрічі Трампа з Путіним, яка викликала критику, 51% американців висловив упевненість, що у російської влади є компромат на американського президента.

Більшість американців вважають, що у Кремля є компрометуючі матеріали на президента США Дональда Трампа.

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Про це свідчить опитування, проведене Квінніпекським університетом. З іншого опитування випливає, що громадяни США в більшості своїй не схвалюють те, як Трамп взаємодіє з Росією, але схвалюють його економічні реформи, передає Бі-бі-сі.

Як випливає з опитування, проведеного близько тижня після гучної зустрічі Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, в тому, що у російської влади є компромат на Трампа, впевнений 51% американців.

При цьому прихильників версії про компромат помітно менше серед тих, хто поділяє погляди Республіканської партії - 70% з них в цю версію не вірять, а вірять - 18%.

З усіх опитаних груп, об'єднаних за віком, статтю, освітою чи політичним поглядам, тільки республіканці показали таку єдність. У всіх інших групах у теорію про компромат вірить приблизно половина опитаних.

При цьому супротивників версії про те, що Трамп змовився з Кремлем, щоб виграти вибори, в цілому більше, ніж прихильників: в це вірять 39% опитаних, а скептично ставляться до цієї версії 48%.

Крім того, опитування Квінніпекського університету випливає, що рейтинг схвалення роботи Трампа за останні тижні впав на десять відсоткових пунктів. Роботу президента схвалюють 38% опитаних, а не схвалюють 58%.

Минуле опитування, проведене в кінці червня, відразу після зустрічі Трампа з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, показувало інші цифри: 43% респондентів тоді сказали, що Трамп працює добре, а 52% його роботу не схвалили.

Як випливає з іншого опитування, проведеного NBC News і The Wall Street Journal, рейтинг схвалення Трампа незважаючи на критику його зустрічі з Путіним майже не постраждав і за місяць виріс на один процентний пункт, до 45%.

Серед тих, хто категорично погано ставиться до роботи президента, 80% складають прихильники партії демократів. Серед тих, хто повністю підтримує чинного президента, 64% республіканців і 16% позапартійних американців.

Як випливає з опитування, відносини з Росією - сьогодні найболючіше питання для Трампа. Невдоволення тим, як президент взаємодіє з Росією, висловив 51% опитаних, задоволені роботою Трампа в цьому напрямку тільки 26%.

Як повідомляв УНІАН, зустріч Трампа з Путіним в Гельсінкі 16 липня викликала шквал критики в США. Американськогопрезидента звинувачували в м'якотілості, наївності і навіть у зраді інтересів країни після того, як він не став сперечатися з Путіним, який заявив, що російська влада не намагалася втручатися у вибори в США, за підсумками яких Трамп зайняв президентський пост.