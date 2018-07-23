Трамп про зустріч з Путіним: я ні в чому не поступився, ми просто говорили про майбутні вигоди

Президент США стверджує, що говорив з російським лідером про вигоди для обох країн.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що говорив із російським лідером Володимиром Путіним про вигоди для обох країн.

Про це господар Білого дому написав на своїй сторінці у Twitter.

"Коли ви чуєте фейкові новини, що негативно говорять про мою зустріч із президентом Путіним і що я поступився, пам'ятайте: я ні в чому не поступився, ми просто говорили про майбутні вигоди для обох країн. Також ми знайшли спільну мову, що дуже добре, тільки не для продажних медіа", – заявив Трамп.

When you hear the Fake News talking negatively about my meeting with President Putin, and all that I gave up, remember, I gave up NOTHING, we merely talked about future benefits for both countries. Also, we got along very well, which is a good thing, except for the Corrupt Media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 липня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, за даними Bloomberg, Путін під час зустрічі з Трампом у Гельсінкі запропонував провести на окупованому Донбасі референдум про статус територій. У відповідь президент США запропонував не розкривати публічно пропозицію російського лідера, щоб розглянути її. У пропозиції Путіна йдеться про проведення голосування жителями окупованих територій щодо їхнього статусу за участю міжнародної спільноти.

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17 липня Путін заявив, що домовився з Трампом опрацювати на експертному рівні питання врегулювання кризи в Україні.

«Ми говорили стосовно України, там є деякі нові ідеї щодо способів врегулювання кризи на південному сході країни, домовилися опрацювати це поки на експертному рівні», - сказав Путін.

Згідно з повідомленням американського видання The Hill, посол РФ у США Анатолій Антонов підтвердив, що Путін на зустрічі з Трампом порушив тему референдуму. За словами посла, президент РФ зробив "конкретні пропозиції" щодо того, яким чином владнати поточний конфлікт.

Пізніше речник Ради національної безпеки при Білому домі Гаррет Маркіс заявив, що в адміністрації Трампа не підтримуватимуть пропозицію президента Росії про референдум на Донбасі для визначення статусу окупованого Росією регіону.