Трамп про зустріч з Путіним: я ні в чому не поступився, ми просто говорили про майбутні вигоди

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що говорив із російським лідером Володимиром Путіним про вигоди для обох країн.

Про це господар Білого дому написав на своїй сторінці у Twitter.

"Коли ви чуєте фейкові новини, що негативно говорять про мою зустріч із президентом Путіним і що я поступився, пам'ятайте: я ні в чому не поступився, ми просто говорили про майбутні вигоди для обох країн. Також ми знайшли спільну мову, що дуже добре, тільки не для продажних медіа", – заявив Трамп.

When you hear the Fake News talking negatively about my meeting with President Putin, and all that I gave up, remember, I gave up NOTHING, we merely talked about future benefits for both countries. Also, we got along very well, which is a good thing, except for the Corrupt Media!