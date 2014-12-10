Погроза на адресу Путіна визнана словом року в Австралії

У тлумачному словнику Маккуорі жорсткий прийом в австралійському футболі, за допомогою якого один гравець збиває іншого ударом у груди, щоб заволодіти м'ячем, тепер отримав і значення "виступати проти кого-небудь з невдоволенням і скаргами", передає Російська служба Бі-бі-сі.

Проте в австралійських соцмережах вираз Ебботта наділили третім значенням - "ще одна нестримана обіцянка".

Читайте такожВигнання з саміту G20 стало для Путіна болючим ударом - російський політикТоні Ебботт вжив дієслово shirtfront, коли заявив, що вимагатиме від Путіна відповідей на питання про загибель австралійців, які перебували на борту "Боїнга", збитого в липні над східною Україною.

В середині жовтня Ебботт пообіцяв "шертфронтити" Путіна на саміті "Великої двадцятки" в австралійському Брісбені.