У США не прийняли рішення щодо продовження договору про скорочення зброї

Держсекретар також зазначив, що США збираються «комплексно» підходити до питання стратегічних договорів.

Державний секретар США Майк Помпео на слуханнях у сенаті заявив, що у американської влади поки немає позиції щодо продовження договору між Сполученими Штатами і Росією про скорочення наступальних озброєнь (СНО-3). Про це повідомляє РИА «Новости».

Під час виступу в сенаті у Помпео попросили підтвердити достовірність інформації, що у влади США поки немає позиції щодо продовження після 2021 року договору по скороченню наступально озброєння.

«Так, це так», — сказав Помпео.

Держсекретар також зазначив, що США збираються «комплексно» підходити до питання стратегічних договорів.