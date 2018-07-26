У США не прийняли рішення щодо продовження договору про скорочення зброї
04:17, 26 липня 2018Світ
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Держсекретар також зазначив, що США збираються «комплексно» підходити до питання стратегічних договорів.
Майк Помпео / REUTERS
Державний секретар США Майк Помпео на слуханнях у сенаті заявив, що у американської влади поки немає позиції щодо продовження договору між Сполученими Штатами і Росією про скорочення наступальних озброєнь (СНО-3). Про це повідомляє РИА «Новости».
Під час виступу в сенаті у Помпео попросили підтвердити достовірність інформації, що у влади США поки немає позиції щодо продовження після 2021 року договору по скороченню наступально озброєння.
«Так, це так», — сказав Помпео.
Держсекретар також зазначив, що США збираються «комплексно» підходити до питання стратегічних договорів.
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