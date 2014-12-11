У Пентагоні занепокоєні порушенням РФ Договору про ліквідацію ракет

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Пентагону з посиланням на виступ старшого помічника заступника міністра оборони США Брайана Маккеона під час спільного засідання комітетів з питань збройних сил і закордонних справ Палати представників.

Маккеон заявив, що порушення Росією договору про контроль над озброєннями створює загрозу для США та їхніх союзників. Зокрема він пояснив, що РФ продовжує недотримуватися Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, незважаючи на той факт, що дипломатична робота з цього питання ведеться з 2013 року.

”В результаті дій Росії, - сказав Маккеон, - Генштаби провели військове оцінювання загрози, коли Росія розгорнула зазначені в договорі (про ліквідацію ракет середньої та малої дальності) крилаті ракети наземного запуску в Європі...”.

Представник Пентагону наголосив, що це оцінювання змусило передивитися широкий спектр можливостей військового реагування і розглянути кожну з них для того, щоб зуміти переконати Росію повернутися до дотримання договору.

Читайте такожСША обговорюють нові санкції проти Кремля через розробку нової ракетиНа переконання Маккеона, Міноборони США не бажає брати участь в ”ескалаційному циклі” відповідних дій та реагування.

”Проте відсутність з боку Росії істотної взаємодії з цього питання... в кінцевому рахунку створює необхідність для США вжити заходів із захисту своїх інтересів та безпеки у співпраці з союзниками та партнерами”, - заявив Маккеон. ”Ці дії зроблять Росію менш захищеною”, - додав він.