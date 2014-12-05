США вимагають від РФ виконання договору про ліквідацію ракет

Про це заявила заступник держсекретаря США з питань контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Роуз Геттемюллер. За її словами, США продовжать працювати з Росією над тим, щоб зняти всі питання щодо дотримання російською стороною Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).

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Роуз Геттемюллер зазначила, мета США - "зробити так, щоб Росія повернулася до верифікованого дотримання договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності", так як цей документ важливий для забезпечення безпеки не тільки РФ і США, але і всього світу.

"Очевидно, що ми переживаємо складний кризовий період у відносинах з РФ у зв'язку з Україною і порушенням російською стороною ДРСМД. Вирішення цих питань - триваючий процес. Приділяючи особливу увагу порушенню Росією ДРСМД, ми продовжимо взаємодіяти з урядом РФ для вирішення існуючих у США тривог", - сказала Роуз Геттемюллер.