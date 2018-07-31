У Франції заборонили смартфони у школах

Заборона на мобільні телефони стосуватиметься як учнів, так і вчителів.

Парламент Франції остаточно схвалив законопроект, що забороняє використання мобільних телефонів та інших засобів зв'язку в молодшій і середній школі.

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Як передає ТСН, заборона на мобільні телефони стосуватиметься як учнів, так і вчителів. Зазначається, що виняток може бути зроблено, якщо використання смартфонів необхідно "з освітньою метою". Що це значить, кожній школі доведеться вирішити самостійно.

Разом з тим зможуть і надалі користуватися гаджетами діти з інвалідністю. Нові правила можуть набрати чинності з початку нового навчального року.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Китаї почали тестувати систему контролю за школярами на уроках, яка передбачає постійний нагляд та контроль уваги.