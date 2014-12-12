У Москві обшукали квартиру активістки, яка кинула пістолет в Пореченкова

Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі. Під час обшуку активістки не було вдома, але були її рідні, чоловік і діти, передає радіо "Свобода".

Читайте такожПореченкову під час вистави кинули на сцену пістолет: "на, Міша, постріляй" (відео)

За її словами, правоохоронці вилучили книжки, плакати, українські прапори, значки і вінки. Пізніше Катерина Мальдон заявила, що виявила зникнення грошей у розмірі 40 тис. руб.

Співробітники поліції заявили, що обшук проводився у зв’язку з тим, що під’їзд і двері активістки розписані проукраїнськими написами. Активістка стверджує, що написи зробили невідомі.

Катерина Мальдон заявила, що ця акція в під’їзді – помста за серію одиночних пікетів біля будівлі Генштабу, що проходили напередодні того, що сталося. Активістка не виключила, що їй доведеться переїхати.

4 листопада співзасновник громадського руху "Майдан без кордонів" Катерина Мальдон після закінчення вистави "Трамвай" Бажання" у Московському художньому театрі ім. А. Чехова кинула акторові Михайлу Пореченкову іграшковий пістолет, вигукнувши: "На, Міша, ти ж любиш постріляти! Застрель мене!".

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня російський актор Михайло Пореченков відвідав позиції бойовиків в аеропорту Донецька і, вдягнувши каску з написом "Преса", зробив кілька пострілів із кулемета. В Україні проти Михайла Пореченкова порушені кримінальні справи, фільми з його участю зняті з ефіру українських каналів.