Кобзон на засіданні Держдуми запропонував депутатам придбати сувенірні футболки "Новоросія" (відео)

Перший заступник голови комітету Держдуми РФ з культури, співак Йосип Кобзон ("Єдина Росія") запропонував депутатам Держдуми придбати футболки з символікою "ввічливих людей" і Новоросії, щоб таким чином нібито підтримати південний схід України, повідомляє ТАСС.

Взявши слово на початку пленарного засідання палати, парламентарій запропонував депутатам допомогти нібито "делегації Новоросії" з придбанням таких новорічних сувенірів".

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При цьому Кобзон продемонстрував колегам чорну футболку, на одній стороні якої - військовослужбовець у формі та напис: "Ввічливі люди", а на іншій - прапор (синій діагональний хрест на червоному тлі) і напис: "Новоросія".

"Якщо у когось виникне бажання, прохання звернутися до 324-го (кабінету)", - уточнив співак.

Як пояснив Кобзон в інтерв'ю ТАСС, спонсорувати акцію погодилася одна швейна фабрика.