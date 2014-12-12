ЗМІ: Папа Франциск відмовився від зустрічі з Далай-ламою

Про це повідомляє РИА Новости, цитуючи The Guardian з посиланням на заяву Ватикану. Також повідомляється, що духовний лідер Тібету проявив розуміння в цій непростій ситуації.

Далай-лама XIV в Римі заявив італійським ЗМІ, що звернувся до Ватикану з проханням про зустріч з Папою Франциском, але отримав відмову. Джерело у Ватикані, яке побажало залишитися неназваним, повідомило, що мотивом відмови було небажання провокувати переслідування католиків в КНР.

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У Римі 12-14 грудня проходить саміт лауреатів Нобелівської премії миру. В Італію зустріч була перенесена з ПАР після відмови влади країни видати візу тібетському лідеру. Далай-лама був удостоєний Нобелівської премії миру в 1989 році.

Папа Франциск також відмовився зустрічатися з учасниками саміту, і його участь у заході обмежилася відеозверненням до нобелівських лауреатів.

Тібет був включений до складу Китаю в XIII столітті. Незабаром після утворення КНР в 1949 році Пекін і Лхаса підписали ”Угоду про мирне звільнення Тібету”, відповідно до якого регіон увійшов до складу Китаю на правах автономного району. Далай-лама XIV Тензін Гьяцо втік з Тібету в 1959 році після провалу збройного виступу проти влади КНР. Разом зі своїми прихильниками він живе в індійському місті Дхармсала, де діє ”уряд Тібету у вигнанні”. У березні 2011 року Далай-лама оголосив про зняття з себе повноважень його лідера, проте це не остудило полеміку між ним і Пекіном, де його продовжують вважати сепаратистом.