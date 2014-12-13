В Індії заарештували інженера, який допомагав ісламістам у Twitter

Поліція міста Бангалор на півдні Індії повідомила про арешт чоловіка, якого підозрюють у тому, що він вів у "Твіттері" сторінку підтримки радикального угруповання "Ісламська держава", передає BBC.

Проти 24-річного інженера на ім'я Мехді Масрур Бісвас порушено кримінальну справу за статтею "підбурювання до війни".

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Разом з тим, за інформацією слідства, Мехді не підтримував прямих контактів з членами "Ісламської держави" або інших джихадистських організацій і не виїжджав за межі Індії.

Батько заарештованого заявляє про його невинуватість.

Індійська влада почала розслідування після того, як цього тижня британський Channel 4 повідомив, що Мехді причетний до створення облікового запису в "Твіттері", який підтримує бойовиків "Ісламського держави" і постачає їх інформацією.