Корона конкурсу «Міс світу-2014» дісталася 22-річній студентці з ПАР
23:21, 14 грудня 2014Світ
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Корона конкурсу «Міс світу-2014» дісталася 22-річній студентці медичного факультету з ПАР Ролін Стросс.
REUTERS
Захід, в якому 121 дівчина представляла свою країну, відбувся у виставковому центрі Лондона ExCel, передає ТАСС.
Зазначається, що Стросс була найбільш вірогідною переможницею конкурсу 2014 року, згідно з прогнозами експертів.
Україну на конкурсі краси представляла 19-річна студентка зі Львова Андріана Хасаншин.
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