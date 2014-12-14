Корона конкурсу «Міс світу-2014» дісталася 22-річній студентці з ПАР



Захід, в якому 121 дівчина представляла свою країну, відбувся у виставковому центрі Лондона ExCel, передає ТАСС.

Зазначається, що Стросс була найбільш вірогідною переможницею конкурсу 2014 року, згідно з прогнозами експертів.

Україну на конкурсі краси представляла 19-річна студентка зі Львова Андріана Хасаншин.