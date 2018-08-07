Кількість постраждалих внаслідок вибуху бензовозу в Болоньї зросла до 145 (фото)

21:45, 07 серпня 2018
Світ
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Вибух бензовозу в Болоньї / REUTERS

Про це повідомляють органи охорони здоров’я міста, пише Радіо Свобода.

Четверо з постраждалих серйозно поранені, однак життю жодного з них немає загрози. Також 18 осіб шпиталізували з менш серйозними травмами.

Спочатку влада повідомляла про двох загиблих унаслідок інциденту, однак згодом уточнила, що жертвою вибуху стала одна людина.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня на трасі біля аеропорту в Болоньї вантажівка з пальним потрапила в аварію і загорілася, вибухи спровокували сильну пожежу.

Внаслідок вибухів спалахнули також автомобілі, які стояли на майданчиках дилерських центрів уздовж шосе, у кількох будинках вибухами вибило стекла, а також частково обвалилась естакада.

Після інциденту повідомлялося про 60 постраждалих.

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Теги: #Італія#вибух#бензовоз