Греція відкликає свого посла з Росії - ЗМІ

У липні влада Греції оголосили про висилку двох російських дипломатів. Ще двом співробітникам диппредставництва РФ було відмовлено у в'їзді в країну.

Влада Греції вирішили відкликати свого посла з Росії.

Про це в п'ятницю, 10 серпня, першим повідомив грецький телеканал ANT1 з посиланням на неназваних співрозмовників в дипломатичних колах, передає DW.com.

Пізніше джерело в уряді Греції підтвердило агентству РІА"Новости" цю інформацію, зазначивши, що рішення прийняв особисто міністр закордонних справ Нікос Котзіас. Місце Андреаса Фріганаса займе новий диппредставник.

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Раніше в серпні Росія оголосила про висилку грецьких дипломатів. У МЗС РФ Фріганасу вручили ноту про "дзеркальні заходи у відповідь на недружні дії Афін" щодо російських дипломатичних співробітників.

У липні влада Греції оголосили про висилку двох російських дипломатів. Ще двом співробітникам диппредставництва РФ було відмовлено у в'їзді в країну. Греція звинуватила їх у втручанні в її внутрішні справи і підкупі державних службовців.

Пізніше офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила про "найсильніший тиск британських і американських партнерів" на Афіни в питанні висилки дипломатів. У свою чергу, МЗС Греції звинуватило Росію в неповазі до країні і нерозумінні цінностей грецької політики.