Лавров заявив про готовність Путіна зустрітися з Трампом на тлі інформації про нові санкції

Глава МЗС Росії стверджує, що Москва ніколи не уникала контактів із тими країнами, які проводять "недружню політику" по відношенню до РФ.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про готовність Росії "зустрічатися з представниками навіть тих країн, що проводять недружню політику, в тому числі - США".

Про це Лавров заявив 12 серпня, повідомляє ТАСС.

Зокрема, очільник МЗС Росії прокоментував питання щодо актуальності зустрічі глав двох держав в світлі заяв Вашингтона про нові санкції.

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"Ми ніколи від контактів не йшли, в тому числі й з представниками тих країн, які проводять явно ворожу політику по відношенню до нас. Тому, якщо лідери відчують необхідність зустрітися і повернутися до тих питань, які, як нам здавалося, повинні об'єднувати Росію і США, але які викликають відторгнення у деяких кіл всередині США, думаю, така зустріч відбудеться", - сказав Лавров.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Держдепартамент США анонсував введення санкцій проти РФ через отруєння екс-полковника російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському місті Солсбері. Санкції повинні вступити в силу орієнтовно 22 серпня.