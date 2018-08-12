Лавров заявив про готовність Путіна зустрітися з Трампом на тлі інформації про нові санкції
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про готовність Росії "зустрічатися з представниками навіть тих країн, що проводять недружню політику, в тому числі - США".
Про це Лавров заявив 12 серпня, повідомляє ТАСС.
Зокрема, очільник МЗС Росії прокоментував питання щодо актуальності зустрічі глав двох держав в світлі заяв Вашингтона про нові санкції.
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"Ми ніколи від контактів не йшли, в тому числі й з представниками тих країн, які проводять явно ворожу політику по відношенню до нас. Тому, якщо лідери відчують необхідність зустрітися і повернутися до тих питань, які, як нам здавалося, повинні об'єднувати Росію і США, але які викликають відторгнення у деяких кіл всередині США, думаю, така зустріч відбудеться", - сказав Лавров.
Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Держдепартамент США анонсував введення санкцій проти РФ через отруєння екс-полковника російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському місті Солсбері. Санкції повинні вступити в силу орієнтовно 22 серпня.